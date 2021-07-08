Добивання після скандального пенальті: Кейн вивів Англію вперед – відео

На "Вемблі" 7 липня збірна Англії та Данії грають у півфіналі чемпіонату Європи з футболу-2020. Англійці завдяки Гаррі Кейну вийшли вперед.

На 102-й хвилині, при рахунку 1:1, Стерлінг заробив пенальті у ворота данців. Чи був 11-метровий – питання дискусійне, але команда арбітрів зайняла сторону британців. На думку суддів, Стерлінг впав в результаті фолу.

Дивіться також Англія завдяки 11 автоголу на Євро-2020 зрівняла у матчі з Данією: відео

Кейн з 11-тиметрової позначки не переграв Шмейхеля, але на добиванні англієць виправився.

Відео голу Кейна