Чи продовжиться казка Данії на Євро-2020: анонс матчу 1/2 фіналу проти Англії

Збірні Англії та Данії визначать другого фіналіста Євро-2020. В 1/2 фіналу 7 липня зустрінеться Данія, яка сенсаційно дійшла до цієї стадії, та фаворит Євро-2020 – Англія.

Англія – Данія: головне

Що: 1/2 фіналу Євро-2020

Де: стадіон "Вемблі", Лондон (Англія)

Коли: середу, 7 липня, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Україна", Oll.tv, Megogo

До теми Чи помститься Данія англійцям за поразку України: прогноз на півфінал Євро-2020

Шлях до півфіналу

Збірна Англії впевнено пройшла кваліфікацію на Євро-2020. У відборі підопічні Гарета Саутгейта виграли 7 матчів і програли тільки Чехії. Окрім Чехії, англійці випередили Косово, Болгарію та Чорногорію.

На груповому етапі Євро-2020 Англія демонструє прагматичний футбол. "Три леви" не пропустили жодного голу на Євро-2020. У групі англійці мінімально перемогли Хорватію та Чехію й розписали нічию з Шотландією.

У плей-офф Англія дещо роззабивалася. В 1/8 фіналу підопічні Саутгейта здолали Німеччину (2:0), після чого катком пройшлися по збірній України – 4:0.

Україна – Англія відеоогляд



Данія менше впевнено подолала відбірковий етап. Данська збірна посіла друге місце у своїй групи, поступившись Швейцарії. Натомість скандинави випередили Ірландію, Грузію та Гібралтар.

На Євро-2020 збірна Данії їхала як найсильніша команда серед збірних середнього класу. Та вже в першій грі проти Фінляндії на груповому етапі в плани Данії вмішався страшний інцидент з Крістіаном Еріксеном.

На щастя, завдяки лікарям Еріксен вижив після зупинки серця. Матч продовжили того ж вечора й фіни перемогли емоційно вичавлених данців (1:0). У наступному турі команда Каспера Г'юлманда дала бій Бельгії, але зазнала поразки (2:1).

В останньому турі Данії потрібно було розгромити Росію, щоб вийти з групи. Данська збірна впоралася з цим відмінно – 4:1.

У першому матчі плей-офф Данія впевнено розгромила Уельс (4:0), після чого на класі переграла Чехію (2:1).

Чехія – Данія відеоогляд

Очні зустрічі

Англія втретє вийшла у півфінал чемпіонату Європи. Попередній був на Євро-1996, коли "Три леви" на "Вемблі" поступилися Німеччині по пенальті.

Данія востаннє грала у півфіналі у 1992 році. Вона пройшла Нідерланди по пенальті і в підсумку стала чемпіоном.

Англія може стати 13 збірною, яка зіграє у фіналі Євро. Останніми на сьогодні дебютантами фіналу були Греція і Португалія у 2004 році.

Суперники провели 21 офіційну зустріч. Данці виграли лише чотири гри проти 12 перемог в Англії. Зате останній матч залишився за скандинавами. 14 жовтня 2020 року вони обіграли англійців на "Вемблі" з рахунком 1:0 в Лізі націй УЄФА.

Збірна Англії не пропускає на "Вемблі" вже 932 хвилини, забивши за цей час 31 м'яч. Данія вдев'яте вийшла на чемпіонат Європи, але лише другий раз за чотири останніх спроби.

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