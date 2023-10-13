Грати з ними за три дні: суперник України U-21 у відборі до Євро розтрощив Сербію у 9 м'ячів

Збірна Англії наганяє страх на своїх опонентів. Команда з "Туманного Альбіону" впевнено почала відбір.

Англія U-21 – Сербія U-21 9:1

Голи: Філоджен-Бідас, 38, 63, Ділеп, 42, Елліотт, 45+7, 90+1, Мадуеке, 53, 59, Суботіч (ав.), 87, Роу, 89 – Лутич, 27

Англія U-21 та Сербія U-21 провели матч 2-го туру кваліфікації до Євро-2025, з якої переможцями вийшли "три леви". На українців чекає дуже складна зустріч, пише 24 Канал.

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Не відразу задали темп

Англійський колектив, котрий є чинним чемпіоном Європи, і так вважається головним фаворитом відбіркової групи до континентальних змагань. Та от команда з "Туманного Альбіону" ще й вирішила вкотре продемонструвати свою міць та взагалі все, на що вони здатні. Під гарячу лапу англійців потрапила молодіжна збірна Сербії.

Цікаво, що "орли" перші відкрили рахунок у зустрічі, що навряд могло сигналізувати про майбутній розгром. Принаймні з такими цифрами. "Три леви" прокинулись тільки наприкінці тайму, проте з того моменту їх уже було нереально зупинити аж до самого фінального свистка. У підсумку англійці наколотили 9 м'ячів у ворота опонента, морально знищивши сербів та налякавши усіх решту в групі.

. У складі молодіжної збірної Англії виступає низка тамтешніх талантів, котрі уже засвітились на найвищому рівні, зокрема, Ріко Льюїс (Манчестер Сіті), Джеймс Траффорд (Бернлі), Джерред Брентвейт (Евертон), Коул Палмер (Челсі), Гарві Елліотт (Ліверпуль), Чуквунонсо Мадуеке (Челсі) та інші.

Відеоогляд матчу:

Таким чином, англійці виграли свої дві стартові зустрічі в рамках кваліфікації до Євро-2025 (перед тим здолали Люксембург 0:3). Такого ж успіху досягнула й молодіжна збірна України (перемоги над тим ж Люксембургом із ідентичним рахунком та над Північною Ірландією – 1:0), яка разом із "трьома левами" очолила групу. Очну зустріч колективи проведуть уже 16-го жовтня, о 19:30, у словацькому Кошице.

Відбіркова група / Flashscore