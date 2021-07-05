Українська тенісистка Калініна тріумфально виграла турнір у Монпельє

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№125 WTA), посіяна під третім номером, виграла турнір W60 Montpellie. У фінальному матчі українка виявилася сильнішою другої ракетки турніру Майяр Шериф з Єгипту – 6: 2, 6: 3.

Для перемоги Калініній знадобилося менше півтора години. За цей час українка реалізувала п'ять з семи брейк-поінтів і програла два гейми на своїй подачі.

Дивіться також Ярослава Магучіх з рекордом сезону перемогла на етапі Діамантової ліги

Ангеліна виграла третій з трьох зіграних фіналів у цьому сезоні. У квітні українка стала чемпіонкою на турнірі ITF W25 в Португалії, а в травні перемогла на турнірі ITF W60 в Хорватії. Це вже 13-й одиночний титул для уродженки Нової Каховки за час виступів на турнірах ITF.

Наступного тижня Калініна виступить на турнірі ITF W100 в Контрексевіллі (Франція), де вона отримала четвертий номер посіву. У першому колі наша тенісистка зустрінеться з чилійкою Данієлою Сегель.

Шлях Калініної до перемоги