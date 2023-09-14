За крок від очної зустрічі: Калініна та Костюк синхронно вилетіли з турніру WTA500

Українки змогли створити сенсації у першому колі змагання, але на наступну гру сил не вистачило. Далі йдуть Барбора Крейчикова та Беатріс Хаддад Майя.

У американському Сан-Дієго проходить престижний жіночий тенісний турнір категорії WTA500. Серед 28-ми учасниць змагання на старт вийшли двоє українок, пише 24 канал.

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Ангеліна Калініна (Україна) – Барбора Крейчикова (Чехія) 0:2 (3:6, 2:6)

Мова про Ангеліну Калініну та Марту Костюк. Обидві вдало почали свій шлях, обігравши у першому раунді фавориток в парах – Кароліну Плішкову та Магду ЛІнетт відповідно.

Правда, у другому раунді жереб підкинув українкам ще більш складних суперниць. Калініній довелось протистояти другій ракетці Чехії Барборі Крейчиковій, тоді як на Костюк чекала зустріч із №20 рейтингу WTA Беатріс Хаддад Маєю з Бразилії.

В разі перемог українки зустрілися б у чвертьфіналі турніру. Втім цього разу створити сенсацію у них не вийшло. Калініна поступилась чешці у двох сетах. Крейчикова змогла виконати аж 9 ейсів, тоді як українка – лише один.

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Беатріс Хаддад Майя (Бразилія) – Марта Костюк (Україна) 2:1 (7:5, 6:7, 6:2)

Костюк же спробувала дати бій Хаддад Маї. Перший сет Марта програла у напруженій боротьбі, зробивши два брейки. У другому ж українка відновила паритет завдяки перемозі на тайбрейку.

Втім це у неї забрало багато сил і в останньому Костюк взяла лише два гейми. Таким чином, у чвертьфіналі Хаддад Майя гратиме проти Крейчикової, а українки залишили змагання у Сан-Дієго. Повний склад пар 1/4 фіналу виглядає так: