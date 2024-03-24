Калініна довела Сабалєнко до істерики: білоруска через поразку розбила ракетку – відео

Також у ніч на 24-те березня (в Україні) свій матч на турнірі WTA 1000 у Маямі провела Ангеліна Калініна. На відміну від своїх землячок уродженка Нової Каховки пробилась до наступного раунду престижних змагань.

Ангеліна Калініна – Аріна Сабалєнко 2:1 (6:4, 1:6, 6:1)

Понад дві години тривала боротьба між українкою та другою ракеткою світу, яка грає у Турі, як "нейтральна" тенісистка із Білорусі. Трьох сетів вистачило Калініній, аби довести до істерики білоруску, пише 24 Канал.

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У першому сеті була насичена боротьба між тенісистками, які по черзі брали гейми. Не обійшлось, звісно, без програних подач, яких у Сабалєнко було на одну більше – 2 проти 3-х у білоруски. Ключовим моментом стартової партії був 9-й гейм, коли Ангеліна взяла подачу Аріни та повела у рахунку 5:4.

Далі українка захистила свою подачу у затяжному геймі та закінчила сет перемогою 6:4.

Другий сет, як і перший розпочався із виграного гейму Сабалєнко 0:1. Однак вже у наступному геймі Калініна зрівняла цифри на табло 1:1. Але цей гейм став останнім переможним для українки у другому сеті. Далі білоруська тенісистка взяла 5 геймів поспіль та зрівнялась за партіями (1:1) – 1:6.

Здавалось, що Аріна неабияк розізлилась, а на уболівальників повинна була чекати неймовірна боротьба у вирішальному сеті. Але не сталось так, як гадалось. Калініна зі старту взяла чотири гейми поспіль 4:0. Далі Сбалєнко взяла гейм на подачі українки 4:1. Але це єдина, на що спромоглась білоруска. Калініна взяла ще два гейми, один на м'ячі Аріни, та оформила перемогу, як у сеті 6:1, так і в матчі.

Сабалєнко не стримала емоцій після поразки. Постраждала її ракетка, яку білоруска розбила об корт.

Відео істерики Сабалєнко після переможного розіграшу

В 1/8 фіналу Калініна зіграє проти суперниці із Казахстану Юлії Путівцевої (25 березня).