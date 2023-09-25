Кривдник Реала цікавиться українським воротарем, якому запропонують змінити громадянство

Львівські Карпати закінчили перше коло Першої ліги України-2023/2024 у статусі лідера групи "А". Свій вклад у цей результат "левів" голкіпер команди Андрій Кожухар.

У восьми матчах 24-річний воротар пропустив лише три голи. Ще у п'яти матчах Андрій Кожухар відіграв на нуль. Така впевнена гра у воротах львівського клубу привернула увагу іноземних команд.

Оце так В Колумбії вбили президента футбольного клубу після програшу у чемпіонаті: деталі трагедії

Стежать за Першою лігою України

Мова йде про колишній клуб Юрій Вернидуба – молдавський Шериф. Клуб, який за своєю спиною має перемоги над мадридським Реалом, зацікавився українським голкіпером першолігових "левів".

Молдавани хочуть створити українську конкуренцію у своїх володіннях. Адже у команді виступає колишній динамівець Максим Коваль.

Однак українського суперництва у воротах Шерифа може так і не відбутись. Адже Федерація футболу Молдови планує запропонувати Кожухару змінити футбольне громадянство. У такій зміні особисто зацікавлений головний тренер збірної Молдови Сергій Клещенко.

Якщо Кожухар погодиться виступати за цю національну команду, то це буде чудове підсилення голкіперської позиції для Молдови.

Слід відзначити, що Кожухар має українське громадянство, хоча народився якраз у Молдові.

Його контракт із Карпатами спливає вкінці сезону-2023/2024.

Кожухар разом із львівським клубом йде на першому місці у групі "А. Хоча в останньому поєдинку "зелено-білі" втратили очки на стадіоні тернопільської Ниви. Матч закінчився нічиєю 1:1, хоча підопічні Мирона Маркевича першими відкрили рахунок у зустрічі.

Натомість Шериф, який цікавиться голкіпером, після 6-ти турів йде на 2-му місці, поступаючись лише Мілсамі. Обидва клуби мають по 15 балів.

Що відомо про голкіперський досвід Андрія Кожухара