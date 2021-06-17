Яремчук та Ярмоленко увійшли в історію чемпіонатів Європи

17 червня 2021 , 20:38
Читать новость на русском

Джерело:

Opta

Україна обіграла Північну Македонію (2:1) у другому матчі Євро-2020. Голи забили Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук.

Історична звитяга українців

Футболісти збірної України стали першим дуетом в історії чемпіонатів Європи, який зумів відзначитися забитими м'ячами в обох стартових матчах турніру.

Дивіться також FAVBET продовжує розіграш 21 авто

  • Раніше на головних турнірах зробити подібне в складі збірної України вдавалося тільки Андрію Шевченку, який на чемпіонаті світу-2006 відзначався у воротах Саудівської Аравії (4:0) у 2-му турі і Тунісу (1:0) – в 3-му.
  • Також Яремчук і Ярмоленко забивають в 3 матчах за збірну поспіль, включаючи перемогу над Кіпром (4:0) в товариській зустрічі.
  • Для Андрія це друге подібне досягнення з жовтня 2016 року – тоді він забивав Ісландії, Туреччині і Косово в кваліфікації ЧС-2018.

 

Автор: Юрій Семенюк