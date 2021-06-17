Яремчук та Ярмоленко увійшли в історію чемпіонатів Європи

Україна обіграла Північну Македонію (2:1) у другому матчі Євро-2020. Голи забили Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук.

Історична звитяга українців

Футболісти збірної України стали першим дуетом в історії чемпіонатів Європи, який зумів відзначитися забитими м'ячами в обох стартових матчах турніру.

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