Андрій Ярмоленко повторив досягнення Андрія Шевченка у збірній

У 2021 року збірна України забила 25 м'ячів. Майже половину з них записали на свій рахунок Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко, які по 6 разів вражали ворота суперників, причому у чотирьох матчах – синхронно.

Яремчук після дворічної перерви вдруге удостоївся звання бомбардир року, а Ярмоленко й зовсім 7-й, повторивши тим самим досягнення Андрія Шевченка.

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У 2011-му, 2013-му, 2014-му, 2016-му та 2017-му він одноосібно очолював список голеадорів національної дружини, а у 2015-му – на пару з Артемом Кравцем.

До речі, саме Ярмоленку належить рекорд збірної за рік, встановлений ним у 2016 році – 7 м'ячів.

Гравці, які забили найбільшу кількість м'ячів за рік за збірну України:



Таблиця Sport.ua