"Представляємо країну, де йде війна": лідер збірної України висловився щодо матчу проти Албанії

На початку осені розпочинаються матчі національних команд. Лідер збірної України поділився думкою щодо першого суперника у квартеті Ліги націй.

Андрій Ярмоленко, гравець Динамо та збірної України, висловився щодо майбутньої гри проти Албанії. Ветеран національної команди зазначив, що потрібно для здобуття успішного результату.

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Збірна Албанії – міцна команда

Ветеран Динамо та збірної України розповів, що переглядав майже всі матчі на Євро-2024 за участі албанців. Ярмоленко заявив, щоб досягти успіху у грі з цією збірною, потрібно врахувати їх сильні та слабкі сторони.

На думку Андрія також треба більше сконцентруватись на свої грі та виконувати дії, які поставив головний тренер перед гравцями. Зі слів вінгера це допоможе здобути позитивний результат у матчі з Албанією.

Ми розуміємо, заради чого сюди приїжджаємо. Розуміємо, що представляємо країну, де йде війна. Розуміємо, що маємо дарувати людям якісь позитивні емоції. Після Євро настрій був не найкращий, бо хотілося пройти далі й досягти більшого,

– сказав футболіст.

Нагадаємо, що 7 вересня українські "леви" проведуть першу "домашню" гру у Лізі націй проти збірної Албанії – о 21:45 за київським часом. Другий матч "синьо-жовтих" з Чехією відбудеться за три дні – 10 вересня. Обидва поєдинки будуть проходити у Празі на стадіоні "Epet Arena".