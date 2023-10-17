Обійшов Баллака, Мату й інших: капітан збірної України опинився серед лідерів світового рейтингу

Андрій Ярмоленко потрапив на передові позиції рейтингу. Перелік створений за цікавим показником.

Андрій Ярмоленко опинився в лідерах по статистичному параметру, який показує важливість забитих голів за кар'єру. Досвідчений українець випередив низку легенд футболу.

Варте уваги "Коли будемо звертати увагу на інші команди – забудемо свою": гравець збірної про гру з Мальтою

Гідний визнання

Андрій Ярмоленко вкотре зміг задокументувати свій високий рівень. Українському вінгеру вдалось увійти у перелік найбільш впливових гравців світу за відсотком переможних голів від усіх забитих. Варто підкреслити, що до уваги бралися тільки ті виконавці, котрим вдалось відзначитись як мінімум 40 переможними м'ячами за клубну кар'єру.

Ярмоленко, у свою чергу, за своє футбольне життя забив 67 голів, які принесли жаданий тріумф його колективу, що становить 38,5 відсотків від усіх його реалізованих моментів. Таким чином, Андрій, який свого часу виступав за Боруссіб Дортмунд, Вест Хем, Аль-Айн та Динамо, опинився за цим показником на четвертій сходинці серед усіх футболістів у світовому рейтингу.

. Низка легендарних виконавців не потрапили навіть у першу десятку, до прикладу: Хуан Мата (13-е місце – 36,6 відсотків, 52 голи), Філіппо Індзагі (16-е місце – 35,7 відсотків, 103 голи) та Давід Сільва (22-е місце – 35,5 відсотків, 43 голи).

Нагадаємо, що збірна України зіграє передостанній матч кваліфікаційної групи до Євро-2024 уже 17-го жовтня проти збірної Мальти. Андрій Ярмоленко не візьме участь в грі, оскільки переніс операцію та вилетів на довгий термін.

Топ гравців за відсотком переможних голів