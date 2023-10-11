Дуже погано для збірної України та Динамо: стали відомі деталі про травму Ярмоленка

Півзахисник Андрій Ярмоленко не скоро повернеться на футбольне поле. Гравець переніс операцію і тепер на нього очікує тривале відновлення.

Ярмоленко не зіграв в останньому матчі за Динамо, в якому кияни поступилися Поліссю. А також не відправився до збірної України, яка в жовтні проведе два матчі відбору на Євро-2024. Та як виявилося, капітан збірної не помічник "синьо-жовтим" і в матчі в листопаді. Та й Динамо до кінця року він теж не допоможе.

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Динамо довго не повідомляло, що за ушкодження в Ярмоленка, яке не дозволило йому відправитися до збірної України. І лиш 11 жовтня в київському клубі "привідкрили завісу" над тим, що сталося з одним з лідерів команди.

Виявилося, що 10 жовтня Ярмоленка прооперували в одній з клінік Барселони. Про це розповів головний лікар команди Андрій Шморгун.

"Оперативне втручання знадобилося внаслідок кількох травм однієї і тієї ж зв'язки. Ушкоджену зв'язку було вирішено реконструювати. Це не гостра травма, отримана на полі, а наслідок кількох травм", – розповів Андрій Шморгун.

За його словами, орієнтовний термін реабілітації – близько 4 місяців. Це означає, що до кінця 2023 року Ярмоленко на поле більше не вийде. Відтак точно пропустить вирішальний матч для збірної України проти Італії 20 листопада.

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Окрім того, футболіст не зможе допомогти Динамо в першій половині сезону. Також він пропустить значну частину підготовки Динамо до другої половини сезону.