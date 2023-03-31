Протистояв найсильніший шахіст Англії: Волокитін переміг у матчі солідарності в Лондоні

Не дивлячись на те, що зустріч проходила в товариських рамках, шахісти підігріли її до справді спекотної температури. Українець виявився більш витривалим до жари.

Андрій Волокитін переміг Майкла Адамса у товариському матчі солідарності у Лондоні. Шахісти до останнього боролися за право стати тріумфатором за підсумками зустрічі.

Варте уваги Обновив рекорд України: Марусяк вийшов у основний раунд Кубка світу зі стрибків з трампліна

Зустрілися якось два маестро

Поєдинок між Україною, яку представляв львів'янин Андрій Волокитін, та Англією, кольори якої захищав найсильніший шахіст країни Майкл Адамс, стартував у Лондоні у Посольстві України, де відбулась тільки перша половина змагань.

У стартових трьох партіях лідерство захопив українець, за підсумками яких перемагав свого суперника 2:1. Але в четвертій дуелі англійцю вдалося вирівняти ваги зустрічі. Багато хто вважав, що от тепер Адамс свого не втратить. До того ж, його жартома називають "павуком" за непоступливий стиль гри та надійність у захисті.

Друга частина змагань проходила в Європейському банку реконструкції і вона почалася для багатьох вельми несподівано. Волокитін у чудовому стилі здобув дві перемоги поспіль. У сьомій партії Адамс спромігся досягти нічиєї. Таким чином, матч вже був виграним, бо українець набрав 4,5 очка з 8-ми, а у активі англійця було 2,5 очка.

Та от існує в шахах таке поняття, як престиж, тому шахісти продовжили. В останній зустрічі Майкл настирно прагнув до перемоги, проте партія перейшла у закінчення "слонами", що зазвичай анонсує нічию. Та от англієць продемонстрував чудеса техніки, здобувши перемогу на 67-у ході. Тим самим він скоротив рахунок матчу до 3,5:4,5, але загальний успіх залишився за Волокитіним.

Хто такий Андрій Волотикін