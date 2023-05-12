Тарас ненавидів нас: ексгравець збірної Росії з жахом пригадав українця, який грав у Москві

Колишній російський футболіст Андрій Соломатін, який активно підтримує військову агресію, розповів про свій досвід виступів разом з українським гравцем. Росіянин досі згадує лютий погляд українця.

Учасник ЧС-2002 у складі збірної Росії, а нині звичайний терорист Андрій Соломатін активно підтримує геноцид українців. Колишній гравець московського ЦСКА у 2022 році неодноразово відвідував окупований Донбас та хизувався фотографіями зі зброєю.

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Соломатін: коли говорять про Західну Україну, завжди згадую Тараса

Під час одного з інтерв'ю пропагандистському каналу Матч ТВ Соломатін пригадав, як свого часу грав разом з українським футболістом у московському Локомотиві.

"На Західній Україні ненависть до росіян завжди була. Пам’ятаю, у 95-му Локомотив узяв футболіста звідти – Тарас його звали. Прізвище забув. Він і пів року в нас не протримався.

Було видно, що він просто ненавидить усіх нас. Ти це прямо знаєш. За відчуттями, за його фізіономією. І коли говорять про Західну Україну, завжди згадую цього Тараса", – розповів Соломатін.

Хто такий Тарас Ковальчук, який наводить жах на росіян

Зазначимо, що в інтерв'ю Соломатін, ймовірніше, згадав Тараса Ковальчука. Українець у 1995 році підписав 2-річний контракт з московським Локомотивом. Проте під час одного з тренувань півзахисник травмувався. Ковальчук тривалий час відновлювався, а після одужання грав за дубль Локомотива та Арсенал з Тули. У 1997 році українець повернувся до рідного Прикарпаття.

До речі, з початком військової агресії Тарас Ковальчук вступив до лав ЗСУ та боронить Батьківщину від таких злочинців як Соломатін.

Тарас Ковальчук у лавах ЗСУ / sport.if.ua

Щодо Соломатіна, то цей футболіст мав досвід виступів в українському чемпіонаті. У 2005 році він грав за київську Оболонь, але нічим не запам'ятався. Росіянин відіграв 9 поєдинків, а "пивовари" за підсумком сезону 2004/05 покинули елітний дивізіон.