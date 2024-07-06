Президент УАФ буде капітаном команди: Шевченко зіграє у матчі легенд італійського футболу

Володар "Золотого м'яча" 2004 Андрій Шевченко дванадцять років тому повісив бутси на цвях. Однак зірка світового футболу регулярно бере участь у виставкових матчах.

У неділю, 7 липня, в італійській Новарі відбудеться товариський матч легенд італійського футболу. Гра носитиме назву "Операція ностальгія".

Читайте також Не мали права на помилку: Шевченко критично оцінив виступ збірної України на Євро-2024

Шевченка запросили на матч легенд

Запрошення для участі в матчі отримав президент УАФ Андрій Шевченко. Колишній форвард Мілана вийде на поєдинок з капітанською пов'язкою.

Ще одним капітаном легенд буде екслідер Інтера Хав’єр Дзанетті. Також у грі візьмуть участь: Роберто Баджо, Діда, Крістіан Пануччі, Себастьян Фрей та багато інших відомих зірок футболу, які запалювали в Серії А.

Шевченко зіграє за легенд Італії / фото організаторів матчу

Склад учасників матчу "Операція ностальгія"

Воротарі: Діда, Себастьян Фрай, Марко Амелія.

Діда, Себастьян Фрай, Марко Амелія. Захисники: Хав’єр Дзанетті, Насіменту Альдаїр, Крістіан Пануччі, Хосе Марсело Зе Марія, Луїджі Аполлоні, Крістіан Дзаккардо, Нікола Легроттальє, Енріко Анноні, Роберто Краверо, Лука Антоніні, Паоло Де Чельє.

Хав’єр Дзанетті, Насіменту Альдаїр, Крістіан Пануччі, Хосе Марсело Зе Марія, Луїджі Аполлоні, Крістіан Дзаккардо, Нікола Легроттальє, Енріко Анноні, Роберто Краверо, Лука Антоніні, Паоло Де Чельє. Півзахисники: Дієго Фузер, Даміано Томмазі, Гіоргос Карагуніс, Серджіо Вольпі, Стефано Ераніо, Мауро Брессан, П’єрлуїджі Орландіні, Крістіан Зеноні, Анджело Карбоне.

Дієго Фузер, Даміано Томмазі, Гіоргос Карагуніс, Серджіо Вольпі, Стефано Ераніо, Мауро Брессан, П’єрлуїджі Орландіні, Крістіан Зеноні, Анджело Карбоне. Нападники: Андрій Шевченко, Роберто Баджо, Дієго Міліто, Антоніо Ді Натале, Нікола Аморусо, Деніс Герман, Серджіо Пеліссьє, Мікеле Падовано, Філіппо Маньєро, Даріо Губнер, Массіо Марацціна, Паскуале Луїсо, Андреа Карраччоло, Раффаеле Рубіно, Реджина Барезі.

Зазначимо, що зустріч відбудеться 7 липня на стадіоні "Сільвіо Піолі" Стартовий свисток пролунає о 20:00.