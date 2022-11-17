"За внесок у розвиток футболу": Андрія Шевченка нагородили престижною премією в Італії

Андрій Шевченко продовжує активно допомагати Україні у війні проти Росії. Футбольний наставник отримав чергову відзнаку за свої заслуги та підтримку.

Колишнього тренера збірної України відзначили в Італії. Андрій Шевченко отримав премію імені Нільса Лідхольма. Її заснували у 2011 році, це чотири роки по тому, як помер її автор Нільс Лідхольм – колишній шведський футболіст Мілана.

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Його величезний вклад складно навіть оцінити

Премією Лідхольма нагороджують футбольних людей, які відзначаються високими досягненнями не лише у світі спорту, а й у звичайному житті.

Шевченка відзначили за "внесок у розвиток футболу та великі результати на міжнародному рівні". Андрій Миколайович подякував за відзнаку та допомогу Італії для України у війні проти Росії.



Андрій Шевченко отримав премії в Італії / Скриншот із сторіс тренера

Вклад Шевченка у боротьбу України з російською агресією складно оцінити. Колишній тренер головної команди країни активно розповідає світу правдиву інформацію про розвиток воєнних дій, надсилаю гуманітарну допомогу не лише простим українцям, а й підтримує хлопців на передовій.

Після 24 лютого Шевченко відклав свою тренерську кар'єру у сторону, аби допомогти рідній країні. Український спеціаліст відмовив усім кандидатам, які робили пропозиції.

Нещодавно була інформація, що футбольний наставник стане членом Національного олімпійського комітету України.