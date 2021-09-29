Андрій Шевченко святкує 45-річчя: найкращі голи легендарного українця – відео

29 вересня свій 45-й день народження відзначає колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Ексфорвард Мілана по праву вважається найкращим українським гравцем в історії.

Футбольна кар'єра Шевченка

За свою кар'єру форвард виступав у Динамо Київ, Мілані і Челсі. У складі Динамо Андрій вигравав п'ять чемпіонатів, три Кубка і один Суперкубок України, а також доходив до півфіналу Ліги чемпіонів. Надалі головний турнір Європи став "своїм" для Шевченка.

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У Лізі чемпіонів українець відзначився аж 59 голами в 116 іграх, що робить його сьомим найкращим бомбардиром в історії турніру. У 2003 році гравець виграв свій перший і єдиний "Вухатий" трофей разом з Міланом, здолавши у фіналі в серії пенальті Ювентус. Саме українець тоді поставив крапку, забивши вирішальний 11-метровий у ворота Буффона.

Це дозволило йому через рік виграти Золотий м'яч і стати єдиним таким нашим співвітчизником в епоху незалежності. Крім того, в 2005-му і 2008 роках Андрій доходив до фіналу турніру разом з Міланом і Челсі відповідно, проте в обох випадках його команда програвала в серії пенальті (спочатку Ліверпулю, а потім – Манчестер Юнайтед).

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У 2006-му Шева відправився в Челсі і після трьох скромних сезонів повернувся в Динамо. Там і завершив кар'єру в 2012 році.