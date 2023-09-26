Зеленський призначив Шевченка своїм позаштатним радником

Легенда українського футболу Андрій Шевченко став позаштатним радником Президента України Володимира Зеленського. Колишній тренер збірної України є амбасадором фандрейзингової платформи United24.

26 вересня 2023 року Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм позаштатним радником. Відповідний указ з'явився на офіційному сайті Офісу Президента.

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Указ Президента України під номером 589/2023 повідомляє:

"Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником президента України (поза штатом)".

Нагадаємо, що Андрій Шевченко після початку повномасштабного російського вторгнення став амбасадором фандрейзингової платформи United24. Екстренер збірної України займається благодійними проєктами з відновлення України.

Останнім місцем роботи Андрія Миколайовича була італійська Дженоа, яку він залишив взимку 2022 року. Перед тим Шевченко працював головним тренером збірної України з 2016 до 2021 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу Євро-2020.