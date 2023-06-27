Український футболіст-зрадник поїхав грати у Росію: фаната просять його довічної дискваліфікації
Джерело:інстаграм уболівальників Полісся
Колишній футболіст житомирського Полісся Андрій Сахневич виявився справжнім зрадником України. Захисник після початку повномасштабного вторгнення зібрав валізи та вирушив заробляти криваві гроші у країну-агресора.
1 січня 2023 року 34-річний правий захисник підписав контракт із російським Ільпаром. Цей російський клуб виступає в одному з нижчих ліг країни-окупанта. Уболівальники житомирського Полісся, колишнього клубу Андрія Сахневича, звернулись до УАФ та УПЛ з приводу цього горе футболіста.
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"Повернеться у Житомир тільки у чорному пакеті"
Фанати закликали українські футбольні організації довічно заборонити Сахневичу займатися будь-якою футбольною діяльністю на території України. Футболіст зрадив рідну країну, не засуджує війну та виправдовує політику Владіміра Путіна. Тому йому вже точно не місце в Україні.
Уболівальника дебютанта УПЛ запевнила, що Сахневич зможе повернутись у рідний Житомир лише у чорному пакеті, в яких російські військові цілими групами повертаються у свою "вєлікую страну".
Це вже не перший перехід Сахневича до російського клубу. У сезоні-2015/2016 Андрій виступав за КАМАЗ, за який відіграв 18 матчів. Після чого повернувся в Україну.
У профілі футболіста, який народився у Житомирі, на Transfermarkt у позначене громадянство зазначені дві країни Україна та Росія.
Що відомо про футболіста-зрадника з України
- Розпочинав своє сходження у дорослий футбол у структурі київського Динамо. Однак до головної команди киян так і не дійшов.
- Влітку 2010 опинився без клубу, а вже 1 січня нового 2011 року став футболістом Олександрії.
- Далі у кар'єрі Сахневича був запорізький Металург. Після чого правий захисник поїхав грати у Росію. І це вже після того, як на Донбасі розпочали бойові дії.
- У лютому 2017-го став футболістом Гірника-Спорт, а влітку того ж року приєднався до Колоса. Найбільше у своїй кар'єрі зіграв за ковалівський клуб – 61 матч.
- Через три роки у команді переїхав грати у Латвію, а влітку 2021-го повернувся в Україну, де став гравцем Полісся.
- 1 липня 2022 року Сахневич знову залишився без клубу.