Один з найкращих українських легкоатлетів сенсаційно не зміг пробитися у фінал Олімпіади

Український стрибун у висоту Андрій Проценко не зміг кваліфікуватися у фінал олімпійського турніру. Для цього було потрібно потрапити в топ-12.

Наш співвітчизник не зміг взяти висоту 2,28 метри, що не дозволило йому потрапити в число 12 найкращих.

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Три спроби на цій висоті завершилися невдачею, хоча останнім стрибком українець лише зовсім небагато зачепив планку. Ця технічна помилка виявилася фатальною. В результаті Проценко зайняв тільки 14 місце.

У кваліфікації Андрій Проценко, з яким пов'язували певні надії українські вболівальники, впевнено взяв 2.17 м, 2.21 м і 2.25 м.

Проценко є одним з найкращих українських легкоатлетів. Андрій завойовував бронзу чемпіонату світу і срібло чемпіонату Європи. Також на рахунку українця перемоги на різних змаганнях і на етапах Діамантової ліги.

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Також 30 липня відбулася кваліфікація в метанні диска. Україну в цій дисципліні представив Микита Нестеренко. 30-річний дніпрянин не кваліфікувався в фінал.

Нестеренко метнув диск лише на 60,95 метра. У фіналі виступлять 12 найкращих легкоатлетів за підсумками кваліфікації.