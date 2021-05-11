Український велогонщик дивом врятувався від падіння на Джиро д'Італія: відео

У понеділок, 11 травня, український гонщик Androni Giocattoli Sidermec Андрій Пономар брав участь у відриві дня на третьому етапі Джиро д'Італія.

Гонка проходила під дощем, і на одному зі спусків 18-річний українець помилився з траєкторією.

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Він міг або полетіти за межі траси, або врізатися в супроводжуючий мотоцикл, але в підсумку продемонстрував високу майстерність, зумівши втриматися в сідлі.

Відео інциденту

Що відомо про третій етап та відрив Пономаря

Голландський гонщик команди Intermarche – Wanty Gobert Тако Ван дер Хорн з відриву виграв третій етап. У відриві також брав участь українець Андрій Пономар із Androni Giocattoli Sidermec.

За 75 кілометрів до фінішу Пономар атакував самотужки, але досить швидко його наздогнали компаньйони по відриву. А за 39 кілометрів до фінішу 18-річного українця наздогнав пелотон.

Лідерство в загальному заліку зберіг переможець першого етапу Філіппо Ганна з Ineos Grenadiers.