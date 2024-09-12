Підйомна сума для грандів Європи: Реал прописав солідну клаусулу у новому контракті Луніна

Іспанське видання Marca повідомило, що сага із можливим відходом Андрія Луніна із Реала закінчується. Український голкіпер продовжить співпрацю із "Королівським клубом".

25-річний воротар збірної України підпише контракт на 4 роки. Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо взагалі оголосив цю інформацію, як доконаний факт. Минула угода Андрія Луніна із Реалом спливала вкінці червня 2025-го року.

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Сума відступних у контракті Луніна

Українець начебто погодився на статус резервіста Тібо Куртуа, який повернув своє місце в основі.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, у новій угоді Луніна із "вершковими" прописала солідна клаусула. Відступні за Андрія складають 35 мільйонів євро. Попри це, українець може стати футболістом іншого клубу вже влітку наступного року.

Нагадаємо, що влітку 2024-го Андрій Лунін входив у шорт-лист топових європейських клубів: Манчестер Юнайтед, Арсенала, Ювентуса, Атлетіко та інших.

Важливо! Андрій Лунін потрапив до списку номінантів за нагороду найкращого голкіпера світу.

У новому сезоні-2025/2025 українець не провів ще жодного офіційного матчу за Реал. Загалом за його спиною 48 поєдинків за "Королівський клуб", у яких пропустив 51 гол і 16 зустрічей провів на нуль.

Реал у новому сезоні виграв у двох матчах та розписав дві нічиї у чотирьох стартових турах іспанської Ла Ліги-2024/2025. Підопічні Карло Анчелотті йдуть на другому місці у турнірній таблиці, набравши 8 балів. Поки що лідирує Барселона, яка набрала максимальні 12 очок.