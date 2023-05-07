Лунін вперше став володарем Кубка Іспанії: усі трофеї українця у складі "вершкових"

Український голкіпер "королівського клубу" Андрій Лунін продовжує збирати колекцію трофеїв. І хоча українець не грав у фіналі Кубка Іспанії, але свій внесок у загальний успіх зробив.

Мадридський Реал вперше за останні 9 років став володарем Кубка Іспанії. Команда Анчелотті у вирішальному поєдинку перемогла Осасуну (2:1), пише 24 Канал.

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Не зіграв, але медаль переможця отримав

Український голкіпер "вершкових" за традицією спостерігав за грою своїх партнерів з лави запасних. Місце в рамці Карло Анчелотті довірив Тібо Куртуа, який протягом матчу кілька разів рятував команду. Героєм поєдинку став бразилець Родріго. Форвард двічі відзначився забитими голами у ворота Осасуни.

У підсумку Реал здобув свій 20-й в історії клубу Кубок Іспанії, а українець вперше став володарем престижного трофея.

Лунін з гравцями Реала / twitter.com/realmadrid

Зазначимо, Лунін зробив свій внесок у загальний успіх команди. Андрій відіграв один поєдинок у розіграші Кубка короля в цьому сезоні. 24-річний голкіпер відстояв на "нуль" у матчі 1/16 фіналу проти Касереньо (1:0).

Титули Луніна в Реалі

Таким чином, Андрій Лунін за час перебування у Реалі здобув свій 6 трофей. Уродженець Харківщини став володарем Суперкубка УЄФА, Суперкубка Іспанії, Кубка Іспанії, чемпіоном Іспанії, переможцем Ліги чемпіонів та клубного чемпіонату світу.

До слова. В нинішньому сезоні Лунін зіграв 12 матчів, у яких пропустив 13 голів, а у 4 поєдинках зіграв на "нуль". Загалом на рахунку Андрія 17 матчів у футболці з емблемою Реала.