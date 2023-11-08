Лунін несподівано вийшов в основі Реала на Лігу чемпіонів і відбив пенальті: відео крутого сейву

Український кіпер не мав потрапити в стартовий склад на зустріч проти Браги. Втім травма Кепи подарувала шанс Андрію і той ним скористався.

Мадридський Реал проводить свій четвертий матч у Лізі чемпіонів 2023-2024. Команда Карло Анчелотті приймає португальську Брагу і в разі перемоги гарантує собі місце у плей-офф, пише 24 канал.

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Тренер вже за звичкою залишив Андрія Луніна на заміні. Втім доля подарувала українцю шанс, адже на передматчевій розминці травмувався Кепа Аррісабалага. Тому Андрій вийшов зі старту і став героєм епізоду вже на п'ятій хвилині.

Хесус Васкес необачно зіграв у своєму майданчику, збивши гравця Браги. Суддя призначив пенальті, але Лунін його парирував. Джало намагався вразити лівий від себе кут воріт, українець цей задум розгадав.

Відео сейву Луніна: