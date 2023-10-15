Лунін розповів, як знищує гольові амбіції зірки Реала, назвавши його інопланетянином

Андрій Лунін вже п'ятий рік перебуває в одному з найкращих клубів світу. Хоча українець отримує мізерний ігровий час, але навіть тренуватись із провідними футболістами планети є суцільним задоволенням, яке дозволяє прогресувати.

Влітку 2023-го мадридський клуб підписав ще одну молоду зірку. Мова йде про 20-річного Джуда Беллінгема із дортмундської Боруссії. У своєму ранньому віці футболіст вже відзначається дуже переконливою грою у футболці Реала. Джуд вже зі старту показав свої найкращі якості та закріпив за собою місце в першій 11-ці.

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Лунін: Здається, єдине місце, де він не забиває, – це тренування

Беллінгем став чудовою заміною Каріму Бензема.

Андрій Лунін розповів про гру свого одноклубника. Український голкіпер не приховує свого здивування від гри 20-річного англійського футболіста та називає його гравцем із іншої планети. Українець той рідкісний випадок, коли Джуд йде з поля без забитих голів.

Джуд Беллінгем – інопланетянин. Прибути до найкращого клубу світу в 20 років, забивати в кожному матчі, віддавати передачі, впливати на перебіг гри і рахунок... це все не від світу цього. На тренуваннях? Джуд не забиває мені, я відбиваю його удари. Здається, єдине місце, де він не забиває, – це тренування. Під час офіційних ігор воротарі на це не здатні,

– розповів Лунін.

Нагадаємо, що контракт Беллінгема із Реалом розрахований до кінця червня 2029 року. Натомість Лунін, ймовірно, проводить свій останній сезон у складі мадридського клубу, з яким у нього спливає угода 30 червня 2024 року.

Джуд провів вже у футболці "вершкових" 10 матчів, у яких наколотив 10 голів та віддав 3 асисти. Як бачимо, що 20-річний футболіст збірної Англії вміє не лише забивати. Його трансферну вартість оцінюють у космічні 150 мільйонів євро.

Завдяки такому результативному трансферу Реал на старті сезону утримує лідерство у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 24 очки у 9-ти турах.