Андрій Лунін може знову покинути Реал: хто претендує на українця

Гранада шукає заміну голкіперу Рую Сілві, який покине команду в кінці сезону. Український воротар Реала Андрій Лунін – один з кандидатів.

Однак вершкові не розглядають повноцінний трансфер, що в повному обсязі влаштовує Гранаду.

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Також розглядається голкіпер Бешикташа Утку Ювакуран, який в кінці сезону стане вільним агентом. Крім того, з Гранадою пов'язували воротаря Севільї Томаша Вацліка, але сам він заперечував цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий вислухати пропозиції по Луніну, якщо він попросить відпустити його.

Статистика Луніна

У поточному сезоні 22-річний українець зіграв один матч за клуб – в Кубку Іспанії з командою з третьої ліги Алькояно (1:2), після чого команда вилетіла з турніру на стадії 1/16 фіналу.

Гранада після 28 турів йде 8 в Ла Лізі. Також команда вийшла в чвертьфінал Ліги Європи, де зіграє з Манчестер Юнайтед.