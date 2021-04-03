Лунін може стати гравцем Тоттенхема або Боруссії Дортмунд

Воротар збірної України Андрій Лунін має намір покинути мадридський Реал. Український голкіпер може перейти в англійський Тоттенхем або Боруссію Дортмунд.

Лунін хоче переїхати з Іспанії

Лунін начебто попросив Реал відправити його в команду, де він буде отримувати ігровий час. Андрій відіграв лишень 1 матч у сезоні-2020/2021.

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Повідомляється, що 22-річний футболіст розуміє, що не виграє конкуренцію в основного голкіпера Реала Тібо Куртуа.

Після оренд в іспанські клуби Леганес, Вальядолід та Ов'єдо воротар хоче спробувати сили в іншій країні. Президент "вершкових" Флорентіно Перес начебто не перешкоджатиме трансферу.

Якщо Реал отримає хорошу пропозицію по Луніну, то Перес дозволить українцю піти.

Наставник Реала Зінедін Зідан також не перешкоджатиме трансферу Луніна. Втім, Зідан попросить знайти заміну українцеві.

За інформацією Don Balón, раніше Луніним зацікавився Тоттенхем. Окрім "шпор", на Луніна тепер претендує і дортмундська Боруссія.

Лунін став гравцем Реала влітку 2018 року. Футболіст перейшов з луганської Зорі. Закріпитися у Реалі Луніну поки не вдалося.