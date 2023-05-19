Все змінюється зі швидкістю світла: Лунін висловив бажання покинути Реал

Андрій Лунін може достроково покинути мадридський Реал. Хоча контракт українського голкіпера спливає вкінці червня 2024 року.

24-річному українському голкіперу набридло "гріти" лавку запасних Реала. Андрій Лунін практично немає шансів виграти боротьбу у Тібо Куртуа, який вважається найкращим воротарем світу, що він доводить від матчу до матчу.

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Тому Андрію нічого не залишається, як змінювати команду заради збільшення ігрової практики на прогресу. Начебто керівництво "вершкових" вже знає про бажання Лунін покинути команду. Тому зайнялись пошуком нового другого номера команди.

Мадридський клуб хоче знайти такого воротаря, який не має великих амбіцій та готовий бути заміною Куртуа. А це означає, що зіграти за сезон не більше 15 матчів в усіх турнірах, де гратимуть мадридці.

Наразі невідомо, куди може перейти воротар збірної України. Раніше ЗМІ повідомляли, що Андрій може спокійно продовжити свої виступи в іспанській Ла Лізі, але перебратись у менш титулований клуб, аніж є таким Реал.

Хоча була й інформація, що Лунін не проти продовжити контракт із "Королівським клубом", але серед цих чуток є чимало інформаційних вкидів, які далекі від правди.

Український журналіст та коментатор Ігор Циганик дав пораду Луніну, аби той не засидівся в Реалі та не втратив шансу прогресувати.

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