Як новий рік зустрінеш, так його і проведеш: Лунін зіграє в першому матчі Реала в 2024-му

Український голкіпер Андрій Лунін вийде в старті проти мадридського Реала на матч проти Мальорки. Кепа Аррісабалага не зможе вийти на поле через фізичне нездужання.

У середу, 3 січня, мадридський Реал проведе перший матч у новому 2024 році. Очікувалося, що до цього часу головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті визначиться із основним воротарем на другу частину сезону.

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Лунін зіграє в першому матчі Реала в 2024 році

Була інформація, що орендований у лондонського Челсі Кепа Аррісабалага виграв конкуренцію в українця Андрія Луніна, тому останній сидітиме на лавці запасних. Однак, як мінімум, у найближчому поєдинку саме Лунін отримає ігрову практику.

Кепа найближчим часом не зможе вийти на поле через легке фізичне нездужання. Скільки часу йому необхідно на відновлення, наразі невідомо.

Відзначимо, що у поточному сезоні Андрій Лунін зіграв за Реал 9 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 6 голів. Кепа пропустив 12 м'ячів у 15 поєдинках.

Контракт Луніна з мадридським клубом розрахований до літа 2025 року, а оренда іспанця – до завершення сезону 2023/24.