Голкіпер Камеруну дипломатично прокоментував своє скандальне відсторонення під час ЧС-2022

Збірна Камеруну несподівано для усіх відмовилась від першого номера у воротах Андре Онани. І це у розпалі чемпіонату світу-2022 з футболу.

Камерунська команда сенсаційно виперла із розташування Андре Онану. 26-річний голкіпер італійського Інтера відіграв увесь поєдинку ЧС-2022 проти Швейцарії, у якому камерунці мінімально поступились супернику 1:0.

До теми Конфлікт у колективі: Андре Онана залишає розташування збірної Камеруну

Онана: Мені не дозволили бути на полі в матчі з Сербією

Після чого казка під назвою Мундіаль для цього воротаря закінчилась. Начебто Онану вигнали з колективу через конфлікт із головним тренером національної команди Рігобером Сонгом.

У матчі проти Сербії у рамці воріт Камеруну Онану змінив "колега по цеху" Девіс Епассі. 16-й номер камерунців пропустив три голи, а команда розписала результативну мирову 3:3.

Сам Онана доволі дипломатично прокоментував своє відсторонення від команди.

"Хочу висловити свою прихильність до країни та національної команди. Мені не дозволили бути на полі в матчі з Сербією, щоб допомогти Камеруну, як я роблю завжди, щоб досягти поставленої мети. Я завжди поводився так, щоб привести команду до успіху. Я вклав усі свої зусилля та енергію у пошук рішень ситуації, з якою часто стикається футболіст, але з іншого боку нічого не було", – відповів Андре.

Деякі моменти важко прийняти, проте я завжди поважаю та приймаю рішення людей, відповідальних за результат нашої команди чи країни. Усі мої сили та думки з товаришами по команді, бо Камерун показав, що може зайти далеко на чемпіонаті світу. Цінності, які я пропагую як людина і як футболіст ідентифікують мене. Їх дала мені сім'я у дитинстві. Представляти збірну Камеруну завжди було привілеєм. Країна на першому місці і назавжди,

– додав футболіст.

Онана провів у футболці національної команди 35 матчів, у яких пропустив 29 голів та відіграв 14 поєдинків на нуль

В останньому турі групового раунду ЧС-2022 Камерун зіграє проти свого найскладнішого суперника у Катарі – Бразилії. Початок зустрічі 2 грудня о 21:00. Камерунці спробують пробитись у плей-офф Мундіалю.