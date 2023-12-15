Анчелотті швидко перевзувся: Лунін близький до того, щоб витіснити Кепу із воріт Реала

Мадридський Реал продовжує підготовку до недільного матчу проти Вільярреала (17 грудня). Чим менше часу до поєдинку, тим більше інформації з'являється про голкіпера "вершкових", який займає місце у володіннях господарів.

Андрій Лунін скористався своїм шансом після того, як Тібо Куртуа порвав "хрести", а орендований у Челсі Кепа отримав ушкодження. Українець неодноразово рятував володіння Реала в офіційних зустрічах.

До теми ЗМІ розсекретили ім'я голкіпера, який захищатиме ворота Реала у наступному матчі

Нарешті повірив в українця

Завдяки травмам конкурентів Лунін встиг вже провести у нинішньому сезоні-2023/2024 8 матчів (4 із них були на нуль), у яких пропустив лише 5 голів.

Однак навіть така гра не переконала головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті у професіоналізмі українського стража воріт. Після того, як італійський коуч мав необережність погано висловитись про майбутній ігровий тонус Луніна, навколо його слів розгорівся скандал. Команда та уболівальники Реала підтримали українського воротаря.

Чого не очікував Анчелотті та змінив риторику до Луніна, аби дещо вибілити свою репутацію у Мадриді.

Після чого Андрій знову вийшов у матчі Реала та присів на лаву запасних лише в останньому матчі групового раунду Ліги чемпіонів проти німецького Уніона (2:3). У тому поєдинку володіння "вершкових" захищав Кепа, який відновився від травми.

Однак після цього матчу в іспанській пресі знову фігурувала інформація про повернення Луніна у ворота "галактікос". Ймовірно, що Андрій захищатиме володіння Реала у наступному поєдинку Ла Ліги проти Вільярреала (17 грудня о 22:00).

Із прицілом на новий клуб

Також це підтвердило видання AS. За інформацією якого, Анчелотті залишився задоволений грою українця в останніх зустрічах на відміну від гри Кепи у грі проти Уніона. Тому італійський спеціаліст зробить ставку на українського воротаря.

Ігрова практика приверне до Луніна ще більше уваги зі сторони інших європейських клубів, куди він зможе перейти у майбутньому та стати першим номер своєї нової команди.