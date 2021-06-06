Трубін ризикує пропустити Євро-2020: причина

Воротар збірної України Анатолій Трубін поскаржився на проблеми з плечем напередодні чемпіонату Європи з футболу.

Трубін зізнався, що травма дає про себе знати, але він продовжує відновлення.

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Перед спарингом з Кіпром підопічні Шевченка провели тренування у тренажерному залі – Трубін працював індивідуально і проводив досить специфічну вправу з м'ячем.

"Роблю вправу на зміцнення м'язів плеча. У мене просто тут почали трохи плечі боліти, тому почав займатися", – сказав Трубін.

Завершальний спаринг перед стартом Євро-2020 збірна України проведе вже у понеділок, 7 червня, у Харкові проти Кіпру. Початок зустрічі о 19:00.