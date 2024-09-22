Зрадник Тимощук передав футболку на аукціон з метою зібрати кошти для Курщини: ганебне фото

Ексгравець збірної України Анатолій Тимощук приєднався до російського воєнного аукціону. Він віддав свою футболку з автографом як один з лотів.

Зрадник України Анатолій Тимощук продовжує ганьбитись і працювати на Росію. Цього разу ексфутболіст збірної України допоміг зібрати кошти для російської армії, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

Читайте також Сміливий крок: Ракіцький хоче придбати український футбольний клуб

Тимощук віддав свою футболку на аукціон

Тренер російського Зєніта передав на російський воєнний аукціон свою футболку з автографом, яку продали за 700 000 рублів (приблизно 312 000 гривень).

Виручені з аукціону кошти підуть на допомогу в Курській області, де наразі проходить операція ЗСУ.



Анатолій Тимощук з футболкою, яку продали на аукціоні / Фото з росЗМІ

Нагадаємо, що Тимощук не засудив російську агресію проти України та продовжує її замовчувати. У себе в соцмережах він лише виставив сторіс з закликом до миру. За це Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) позбавив його всіх звань та титулів в українському футболі.