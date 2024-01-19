Віддав найцінніше за свободу України: на війні загинув фанат Динамо Анатолій Сінкевич

Чергова жахлива звістка надійшла з фронту. При виконанні бойового завдання загинув відданий вболівальник Динамо Анатолій Сінкевич.

Представники фанатського руху України одними з перших стали на захист Батьківщини від російських загарбників. На жаль, справжні патріоти нашої держави продовжують гинути у боротьбі з ворогом.

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Страшну звістку про втрату свого відданого вболівальника повідомила пресслужба київського Динамо. 14 січня під час виконання бойового завдання на Лимансько-Куп’янському напрямку загинув Анатолій Сінкевич з позивним "Ультрас". Він служив у 21-й окремій бригаді спеціального призначення.

"Футбольний клуб Динамо висловлює найглибші співчуття рідним та близьким загиблого. Ми щиро сумуємо разом із вами.

Завжди пам’ятаймо про високу ціну свободи, яку наші воїни виборюють у важкій боротьбі.

Вічна пам’ять і шана Герою, який віддав життя за нашу країну", – йдеться у повідомленні клубу.

У мирний час Анатолій Сінкевич проживав в Ужгороді. Незважаючи на значну віддаленість від столиці, він завжди намагався підтримати Динамо на домашніх та виїзних матчах.

У грудні минулого року ми повідомляли про загибель захисника України Максима Рибецького. Відданий фанат "біло-синіх" був воїном 95-ї ОДШБ.

Редакція 24 Каналу співчуває рідним та близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять.