Російську тенісистку, яка підтримує Спартак, представили під прапором України: кумедне фото

Анастасія Потапова змушена виступати без прапора через війну Росії проти України. Втім організатори турніру в Лінці невимушено проявили почуття гумору.

Цими днями в австрійському Лінці проходить тенісний турнір категорії WTA500. Серед учасників змагання була і Даяна Ястремська, яка на Australian Open сенсаційно вийшла у півфінал, пише 24 канал.

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Українка пройшла "нейтральну" росіянку Еріку Андрєєву, але у другому колі вилетіла від Донни Векіч. Після гри Даяни проти хорватки на корті в Лінці стався цікавий казус.

Наступним матчем стало протистояння Елізабетти Коччаретто проти росіянки Анастасії Потапової, яка виступає без прапора. Організатори чи то помилились, чи то мають почуття гумору, але тенісистку з країни-терористки представили під прапором України.



Потапову представили як українку / Ukrainian Tennis

Нагадаємо, що рік тому Потапова потрапила у скандальну ситуацію. Перед матчем на Індіан-Веллс росіянка вийшла на корт у футболці московського Спартака, чиїм вболівальником вона є.



Анастасія Потапова у формі Спартака / instagram.com/anapotapovaa

Втім цивілізована спільнота обурилась демонстрацією емблеми клубу, який відсторонений від міжнародних змагань та знаходиться під санкціями. WTA після цього заборонила демонстрацію символіки підсанкційних компаній.

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Але Потапову це не зупинило і вона запевнила, що продовжить виходити у формі Спартака, але на тренувальні сесії. Відзначимо, що наразі росіянка йде на 27 місці рейтингу WTA.