"Не принижуйте": біатлоністка з України жорстко порівняла фанатів, які ллють бруд, із росіянами

Біатлоністка збірної України Анастасія Меркушина жорстко "проїхалась" по уболівальниках, які закидають неконструктивну критику у бік спортсменів. Меркушина-старша попросила не бути схожими на росіян.

28-річна біатлоністка не змогла стати тією, яка б принесла бодай одну нагороду Україні на чемпіонаті світу-2023 у німецькому Обергофі. За те Анастасія Меркушина дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла, яку критику вважає конструктивною.

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Меркушина: Не переходьте на особистості

І справді, після невдалих виступів фанати одразу накидаються на спортсменів з образливими словами. Вони висловлюють у коментарях купу хейту, гніву, який аж ніяк не підіймає і без того поганий дух атлета. З такими моментами під час кар'єри стикалась й Анастасія.

Меркушина-старша звернулась до уболівальників із проханням.

Критикуйте, але не принижуйте. Після поганої гонки найкращий варіант сказати: "Тримайтесь". Але якщо ви не можете так сказати, то напишіть: "У вас не вийшло, думаймо, що з цим робити", "Треба попрацювати над технікою на лижні", "Гвинтівка дрижить, більше уваги приділіть тренажу" або навіть просто "Зберіться нарешті", тільки не переходьте на особистості,

– попросила біатлоністка.

"Писати: "Ти взагалі ідіотка і тобі потрібно закінчувати з біатлоном" – неправильно"

Чемпіонка Європи у спринті заявила, що не потрібно ображати спортсменів у таких моментах їх кар'єри. Анастасія заступилась за свою молодшу сестру Олександру, яка лише нещодавно дебютувала на дорослому рівні.

"Писати: "Ти взагалі ідіотка і тобі потрібно закінчувати з біатлоном" – неправильно. І наш посил був пояснити це. Ми принаймні спробували, тим часом як деякі старші спортсменки взагалі дистанціюються від цього з позиції "я не Дон Кіхот, щоб воювати з вітряками. Саші – вісімнадцять, цей той вік, коли здається, що ти можеш змінити світ, зробити його кращим. А зараз на хвилі патріотизму це бажання показати людям, що є більш інтелігентний шлях, стало ще більшим", – сказала Меркушина-старша.

Меркушина зізналась, що хоче жити за європейськими цінностями, а таких людей, які ллють бруд на спортсменів, можна порівняти з росіянами.

Хочеться жити за європейськими цінностями, поважати один одного, а не за законами орди, з якою ми воюємо. Ми ж не р*сня. А весь той бруд, що ллється зараз в публічному просторі й нам в особисті повідомлення, нагадав мені про те, що почалося у соцмережах, коли я виступила проти участі росіян і білорусів у міжнародних змаганнях. Ті слова, які ви зараз вживаєте, писала на нашу адресу р*сня. Але ми ж не такі, тоді чому ми так вчиняємо?,

– запитала біатлоністка збірної України.

"І дивно, що коли вам говорить це 18-річна дівчина, це викликає шалений негатив, а коли про це кажуть психологи з дипломами у тому ж подкасті "Терапія", ви погоджуєтеся. Там якраз був випуск присвячений хейту", – додала Анастасія.

Наприклад, у спринті на етапі Кубка світу в італійській Антхольц-Антерсельві Олександра Меркушина продемонструвала лише 44-й результат. Але це лише початок для молодшої сестри на дорослому рівні. Анастасія ж у поточному сезоні стала чемпіонкою Європи у спринті та більше високих результатів не показувала.

Нагадаємо, що збірна України вперше за 14 років не здобула жодної нагороди на ЧС. Вже 3 березня на біатлоністів чекає сьомий етап Кубка світу у чеському Нове-Мєсто.