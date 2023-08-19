Викинула на смітник автографкарти росіян: Меркушина про ставлення до біатлоністів з РФ

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина висловила свою думку стосовно російських біатлоністів. Чемпіонка Європи-2023 не розділяє поняття "спорт внє політікі".

Початок повномасштабної військової агресії Росії розділив життя українців до 24 лютого 2022 року та після. Війна, як лакмусовий папірець, продемонструвала, хто є другом України, а хто ворогом. Українська біатлоністка Анастасія Меркушина теж зробила висновки щодо російських та білоруських спортсменів, якими раніше захоплювалася.

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Меркушина: Де заклики до миру з того боку?

Меркушина впевнена, що спортсмени несуть повну відповідальність за дії країни, яку представляють. А тому висловлювання про "спорт внє політіки" – це повна маячня.

"Спорт – частина світової дипломатії. Він не може бути осторонь політики. Я можу погодитись, коли кажуть, що спорт має об'єднувати, сприяти миру. Але вибачте, а де заклики до миру з того боку? Або якщо спорт поза політикою, то чого ви берете участь у Z-мітингу? Тобто закликаєте вбивати українців, а потім хочете з ними змагатись? Це я ще не сказала, скільки в нас загинуло атлетів, їхніх рідних та друзів, скільки зруйновано спортивних баз.

Повторюся, спортсмени відповідають, як і всі публічні люди. На їхню поведінку дивляться, обговорюють. Якщо відома людина говорить із трибуни, що вона за війну, треба мочити українців, то це впливає на колективний розум", – сказала Меркушина.

Сьогодні не може бути півтонів

Також Анастасія розповіла про своє розчарування відомими біатлоністами через їхнє ставлення до війни.

"Та ж Зайцева (Ольга Зайцева – дворазова олімпійська чемпіонка – 24 Канал) була в чомусь прикладом. У мене висіли вдома картки з автографами деяких російських біатлоністів — викинула їх у смітник після всіх висловлювань про війну та Україну.

Неприємно: це ніби вирізати частину юності, коли відбувалося моє становлення як особистості та спортсменки. Розпрощалася і з карткою Домрачевої (білоруська біатлоністка – 24 Канал), до речі. Вона була чудовою спортсменкою, теж на неї рівнялася, але займати сьогодні таку позицію… Не може бути півтонів, коли людей вбивають. Не повинно бути так!", – розповіла Меркушина.