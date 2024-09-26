"Остання річ, про яку слід думати": ексчемпіон застеріг Джошуа від найбільшої помилки в кар'єрі

У суботу, 21 вересня, відбувся бій за звання чемпіона світу в хевівейті за версією IBF. За титул билися Даніель Дюбуа й Ентоні Джошуа.

"Динаміт" впевнено захистив свій пояс. Він декласував Ей Джея, відправивши того тричі в нокдаун, після чого нокаутував у п'ятому раунді.

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Порада від колишнього чемпіона світу

Після бою Дюбуа та представники Джошуа заявили, що зацікавлені провести реванш. Проте ексчемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан вважає, що Ей Джею ні в якому разі не варто цього робити, повідомляє The Stomping Ground.

"Реванш буде однією з найбільших помилок, яку Джошуа може зробити. Я не думаю, що він піде на реванш. Якби це був близький бій, у якому обидва вигравали окремі раунди, то це було б доцільно. Коли такий односторонній поєдинок, то реванш – остання річ, про яку слід думати.

Можливо, йому слід взяти легший бій наступного разу. Думаю, що багато людей із задоволенням приймуть його. Якщо Джошуа захоче завершити кар'єру, то я не буду звинувачувати його. Але якщо він захоче битися знову, то ми всі підтримаємо його", – сказав Хан.

Цікаво. Раніше Едді Хірн зізнався, скільки боїв залишилося провести Ентоні Джошуа, після почутого Ей Джей притих.

Нагадаємо, що для Ентоні Джошуа поразка від Даніеля Дюбуа стала четвертою в кар'єрі. Раніше він поступався Енді Руїсу та двічі Олександру Усику.