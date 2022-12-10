Брат загиблого на ЧС-2022 журналіста назвав причину смерті: чим міг зашкодити американець

Американський журналіст Грант Вол помер під час чвертьфінального матчу ЧС-2022 між збірними Нідерландів та Аргентини. Брат загиблого висловився з приводу трагічних подій.

Впливовий американський футбольний журналіст Грант Вол помер у Катарі під час висвітлення чемпіонату світу з футболу. Його брат Ерік вважає, що в цьому могла бути замішана нечесна гра з боку катарського уряду.

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Брат померлого журналіста вважає, що Гранта Вола вбили

На думку брата, журналіста могли вбити за футболку з веселковою символікою.

"Мене звати Ерік Вол. Я живу в Сіетлі, штат Вашингтон. Я брат Гранта Вола. Я гей. І я є тією причиною, чому мій брат одягав веселкову футболку на чемпіонаті світу. Він був здоровий. Грант казав мені, що отримував погрози.

Не вірю, що він просто помер. Впевнений, його вбили. Прошу про будь-яку допомогу", – заявив Ерік Вол.

Перед грою чемпіонату світу між збірними США та Уельсу Вола спочатку не пустили на стадіон "Ахмада бін Алі", а потім затримали на 30 хвилин за носіння футболки із зображенням футбольного м'яча, оточеного веселкою. Зрештою, його пустили на стадіон.

Грант Вол у веселковій футболці / instagram.com/grant_wahl

Уряд Катару розправився з демонстраціями прихильників ЛГБТ на турнірі, незважаючи на їхні початкові обіцянки цього не робити. Крім того, Вол був відвертим критиком уряду Катару та проведення ним чемпіонату світу з футболу.

Раніше повідомлялося, що Грант втратив свідомість у пресцентрі. Причиною смерті журналіста вважають перевтому та виснаження від перенесеного бронхіту.