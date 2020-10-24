Баскетболісти клубу "Одеса" Баден Джаксен та Дрю Брендон стали учасниками масової бійки в одному з ресторанів міста. Інцидент за їх участі потрапив на відео.

Відео бійки в одному з ресторанів Одеси виклали на телеграм-каналі @xydessa. В коментарях потім додали, що один з учасників саме Баден Джаксен. Щодо Дрю Брендона, то він може бути другим учасником бійки.

При цьому Баден Джаксен не вперше стає учасником масової бійки. Перший раз він це зробив на баскетбольному майданчику. У товариському матчі між "Одесою" та "Тернополем" під час підготовки до чемпіонату, сталася сутичка між Юрієм Кондраковим та Максимом Сандулом. За свого партнера і вирішив заступитися Джаксен. Вже після цього до бійки долучилися і решта гравців як на майданчику, так і поза його межами.

Як це було: Стінка на стінку: матч "Одеси" і "Тернополя" завершився масовою бійкою – відео

Закінчилося це все для Джаксена не найкраще – йому зламали щелепу. Тож через цю травму він і пропускає початок сезону.