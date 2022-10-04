Амбасадор WBC підтримав українських боксерів, яким заборонили виступати під державним прапором

На юніорському чемпіонаті Європи з боксу відбувся скандал за участі збірної України. Національній команді заборонили виступати під державним прапором.

Збірна України змусили виступати під нейтральним прапором через ситуації щодо президента Федерації боксу України. В Міжнародній боксерській асоціації вважають, що очільником ФБУ є Володимир Продивус, який водночас є віцепрезидентом IBA. Але Міністерство молоді та спорту України таким вважає Кирила Шевченка.

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Лопез: Я дуже сильно підтримую Україну

Відтак через "втручання уряду" в IBA вирішили відсторонити Федерацію боксу України від діяльності.

Амбасадор Всесвітньої боксерської ради (WBC) Чіко Лопез прокоментував рішення IBA заборонити виступати українським боксерам під державним прапором на чемпіонаті Європи серед юніорів.

"Хочу сказати, що я дуже сильно підтримую Україну, всіх ваших людей, і в тому числі боксерів. Ваші люди, ваші спортсмени, ваші боксери – вони завжди мають демонструвати вашу гордість – державний прапор. Ось цей прапор, ці кольори.

І це єдиний прапор, який вони мають представляти та прославляти на увесь світ. Господи, благослови Україну. Не здавайтесь, бийтесь до кінця, і ви переможете. Бог дав вам сили, аби перемогти", – сказав Лопез.

Підтримка України

Ірландська асоціація боксу також підтримала Україну та закликала до нових перевиборів президента IBA. Нагадаємо, що Міжнародну асоціацію боксу очолює росіянин Умар Кремльов, раніше він був президентом Федерації боксу Росії.