Норвезька легкоатлетка не зможе виступити на чемпіонаті світу через прикрий обман федерації

Норвезька легкоатлетка Амалі Сатен отримала запрошення на чемпіонат світу-2022, який відбудеться у США. Проте вона все ж таки не зможе виступити на турнірі.

Сатен залишилася поза ЧС

Федерація легкої атлетики Норвегії відмовилася від місця на чемпіонаті світу. Про ці махінації спортсменка дізналася через соцмережі.

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Амалі побачила в інстаграмі, що у США поїде інша бігунка, яка у рейтинговому списку знаходилася нижче за неї, однак отримала право виступити на чемпіонаті світу.

У клубі Ullensaker, який вона представляє, залишились незадоволеними таким рішенням федерації.

Спортивний директор федерації Ерленд Слоквік пояснив, що орієнтиром був дедлайн, щоб уникнути несправедливого відношення до інших спортсменок.

"Це було загальне рішення. Коли ми встановлювали часові рамки та дедлайн, то подумали, що було б неправильно залучати нових атлеток. Хотіли дотримуватися дедлайну, знаючи, що інакше мали б елементи випадковості та несправедливості.

Я говорив з її тренером. Він був у Сполучених Штатах, і залишився там на увесь день. Минув часу, перш ніж я поговорив з нею про це, але перед тим ми зв’язалися з її тренерами, перш ніж вирішили, що вона не отримає запрошення", – сказав Слоквік.

Що відомо про спортсменку

24-річна норвежка спеціалізується у бігу на середні дистанції (1500, 3000 та 5000 метрів).

У 2022 році Сатен чотири рази підіймалася на подіум на міжнародних турнірах. Її найкращий результат сезону у бігу на 1500 метрів складає 4:09.80 хвилини (норматив – 4:04.20 хвилин), 5000 метрів – за 16:02.16 хвилин (15:10.00 хвилин).

Чемпіонат світу з легкої атлетики стартує 15 липня. Змагання триватимуть до 24 липня.