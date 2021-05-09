Альварес переміг непереможного Сондерса, якого госпіталізували у лікарню з переломом

Чемпіон WBC та WBA в суперсередній вазі Сауль Альварес побився з чемпіоном WBO в суперсередній вазі Біллі Джо Сондерсом. Британець відмовився виходити на 9-й раунд.

Перша поразка у кар'єрі Сондерса

В Арлінгтоні (США) на арені "AT & T Stadium" відбувся вечір боксу. Головним шоу став бій між Саулем Альваресом та Біллі Джо Сондерсом. Поєдинок тривав 8 раундів.

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Боксери по черзі закликали один одного йти в атаки. Сондерс несподівано першим відмовився виходити на дев'ятий раунд. Причиною такого рішення стала травма ока у британця. На момент зупинки бою рахунок суддівських записок був на користь Канело – 77-75, 78-74, 78-74.

Мексиканець завдяки перемозі технічним нокаутом став чемпіоном світу у суперсередній вазі за трьома версіями – WBC, WBA Super і WBO.

Відразу після поєдинку боксера з Великої Британії відвезли у лікарню. У Сондерса підозра на перелом орбітальної кістки. Для нього ця поразка стала першою у кар'єрі, британець після бою сидів у куті рингу, прикрившись рушником та не міг повірити у фіаско. До слова, бій на власні очі побачило понад 73 тисячі вболівальників.