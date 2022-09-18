Альварес зберіг звання абсолютного чемпіона, але не зміг нокаутувати Головкіна

У ніч на 18-те вересня у Лас-Вегасі відбувся бій Сауля Альвареса та Геннадія Головкіна у головному поєдинку вечора боксу. Мексиканець успішно захистив титули.

Успішний захист титулів

Цей двобій став вже третім у трилогії Альварес – Головкін. У першому поєдинку була зафіксована мирова, а вже у наступній зустрічі Канело вирвав перемогу за роздільним рішенням суддів, пише 24 канал.

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Третій бій знову тривав усі 12 раундів, але цього разу мексиканський боксер заволодів перевагою вже зі стартових раундів. Двійки та хуки постійно влучали по казахстанцю, який прокинув

Після фінального раунду боксери тепло обійнялись.Обійшлось без жодних скандалів.

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Боксери зійшлись у центрі рингу, щоб почути вердикти суддів – 116:112, 115:113 та 115:113, одноголосна перемога Альвареса. Сауль захистив звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.



Альварес переміг Головкіна у трилогії / ​Фото Matchroom Boxing