У київському заміському комплексі Equides 1 серпня 2020 року відбудеться довгоочікувана спортивна подія цього літа – BIG BOXING NIGHT.

Міжнародний фінансовий бренд Alpari виступить генеральним партнером цього масштабного заходу і запрошує любителів спорту і фанатів боксу насолодитися рейтинговими поєдинками спортсменів, які представляють еліту українського боксу. Певній кількості бажаючих Alpari подарує можливість відвідати це спортивне шоу безкоштовно. Дізнатися подробиці можна тут.

У гостей вечора буде можливість поспостерігати за найбільш перспективними важкоатлетами: Владиславом Сіренко, Олександром Заходим, чемпіоном WBC Francophone в середній вазі Андрієм Великовского і чемпіоном світу серед молоді за версією WBC Петром Івановим. Амбасадором вечора стане чемпіон світу з боксу за версіями IBF, WBA super, WBO super і WBC Олександр Усик. А в якості спеціального гостя захід відвідає найбільш титуловний український боксер Василь Ломаченко. Крім того, незабутні емоції гостям шоу подарують захоплюючі краєвиди, цікава розважальна програма, затишні Lounge-зони і комфортні фудкорти.

Підтримка спортивних заходів та ініціатив по всьому світу – це невід'ємна частина цінностей бренду Alpari. У різний час компанія співпрацювала з такими спортсменами і командами, як футбольні клуби "Зеніт" і West Ham United, командою Національної хокейної ліги New York Rangers, чемпіоном світу зі швидких шахів Сергієм Карякіним, чемпіоном світу з боксу Костею Цзю і багатьма іншими.

Що: Спортивне шоу Big Boxing Night

Де: Парково-готельний комплекс Equides, c.Леснікі, вул. Вишнева, 36

Коли: 1 серпня 2020 року

Генеральний партнер – Alpari

Детальну інформацію можна отримати за телефонами

+38 (044) 206-01-71;

+38 (050) 213-17-17.