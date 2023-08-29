Українська веслувальниця Алла Ковєрєне загинула на фронті, окупанти одразу поширили про неї фейк
Українська веслувальниця Алла Ковєрєне, яка займалася веслуванням на човнах "Дракон", загинула на фронті під час бойового завдання.
Алла Ковєрєнє народилася у Житомирі. Навчалася в Поліському національному університеті. Працювала головною спеціалісткою відділу державного контролю управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби. А також займалася веслуванням на човнах "Дракон".
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Алла Ковєрєнє з початку повномасштабного російського вторгення до України приєдналася до складу добровольчого формування територіальної громади "Соколи Полісся". Також вона пройшла навчальний курс з надання першої медичної допомоги. І восени 2022 року у званні молодшого лейтенанта стала заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення у складі 115 окремої бригади ТрО.
Спочатку вона проходила військову службу на півночі Житомирської області на кордоні з Білоруссю. Та наприкінці весни відправилася на схід України під час ротації. 10 серпня біля Куп'янська під час виконання бойових завдань Алла Ковєрєнє героїчно загинула – в неї поцілив ворожий снаряд.
У Алли Ковєрєне залишилося дві доньки – Габріела та Даніела. За даними Суспільне, дівчата дізналися про загибель матері, коли перебували на чемпіонаті світу з веслування на човнах "Дракон", який тривав з 4 по 13 серпня в Таїланді.
22 серпня у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира попрощалися з військовою 115 бригади територіальної оборони Аллою Ковєрєнє.
Фейк від російських окупантів
Одразу після того, як стало відомо про загибель Алли Ковєрєне, російські пропагандистські телеграм-канали почали поширювати фейк про її смерть. Вони вигадали інформацію, що вона загинула не внаслідок російського обстрілу, а що нібито її вбили самі військові зі 115 ОБ ТрО. Пропагандисти пишуть, що це сталося начебто через наказ перекинути 2 батальйон ОБ ТрО на Купʼянський напрямок. За даними Центру протидії дезінформації, такий фейк був поширений навмисно, щоб деморалізувати та дискредитувати українських військових.