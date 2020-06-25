Експівзахисник збірної Нідерландів Веслі Снайдер про невдалий період у мадридському "Реалі". Футболіст піддався спокусам життя, які були у нього під час успішної кар'єри.

Футболіст зазначив, що зловживав спиртними напоями, пише Marca. Нідерландець розповів, що у молодості любив бути у центрі уваги та сповна насолоджувався успіхом, витрачав тисячі євро.

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Не витримав успіху

36-річний півзахисник звик жити, як зірка. Його любили у мадридському клубі, але казали, що здатний ще більше розкрити свій потенціал.

Я не усвідомлював, що пляшка горілки стала моїм найкращим другом. Я прокидався наступного ранку, ніби нічого не сталося. Продовжував грати, але справи йшли все гірше, я ставав менш зосередженим,

– відверто написав Снайдер у автобіографії.

Футболіст брехав собі, кажучи, що все йде добре. Але фізично не зміг витримати такого режиму, став мало бігати, але надолужував своєю чудовою технікою. Нідерландець гадав, що цього ніхто не помітить.

Кар'єра Снайдера