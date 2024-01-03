На рідній землі: Ракіцький разом із легендою Динамо відвідав Донеччину

Повномасштабне вторгнення об'єднало українців в одній меті – наблизити нашу перемогу у війні проти Росії. Спортивна спільнота теж не стала винятком.

Багато атлетів взяли зброю до рук, щоб захистити свою землю від окупантів. Більшість же донатить або волонтерить.

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Футбольні зірки з'їздили в українську Донецьку область

Зокрема, війна об'єднала колишніх заклятих суперників на футбольному полі. Черговим підтвердженням цьому став приїзд на Донеччину легенд Динамо та Шахтаря. Мова йде про Олександра Алієва та Ярослава Ракіцького, який повернувся в УПЛ після жахливого 24 лютого 2022-го року.

Спільним фото біля стели Донецької області поділився колишній півзахисник "біло-синіх", який з початку повномасштабного вторгнення служить у лавах ЗСУ.

Ярік на рідній землі. Ти красунчик, брате,

– написав Алієв.

Зазначимо, що попри дуже неоднозначне минуле захисника донецького Шахтаря, який так і не прокомунікував публічно свої зашквари, що були пов'язані з грою за Зєніт після 2014 року, більшість спортсменів, які знайомі з ним особисто, відгукуються про Ярослава, як патріота своєї країни.

Підтвердженням цьому є допомога українській армії. Зокрема, Ракіцький взяв на себе витрати за реабілітацію воїна 3-ї ОШБр Микити Стецюри, який у мирний час був представником ультрасу Шахтаря.

. Гол Ярослава Ракіцького було визнано найкращим у Шахтарі у 2023 році. Він забив його спиною у березні в 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорда.

У нинішній кампанії захисник "гірників" зіграв 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.