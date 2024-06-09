Цікавий хід від зірки Ліверпуля: воротар збірної Бразилії вийшов на матч зі 110 номером

Аліссон Бекер вирішив взяти незвичайний номер на спаринг з Мексикою. Зрештою Бразилія потішила фанатів красивим камбеком.

На початку червня національні збірні проводять товариські матчі в рамках підготовки до крупних турнірів. Не відстає і збірна Бразилії, на яку чекає участь у Копа Америка-2024.

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Цікава акція від Аліссона

У ніч проти неділі, 9 червня, підопічні Доріваля Жуніора провели спаринг проти Мексики. На грі сталась несподівана подія за участю капітана бразильці Аліссона Беккера.

Гравець Ліверпуля з'явився на полі під незвичним 110 номером, хоча зазвичай гравці використовують з 1 по 99 номери. Таке рішення Аліссона було викликане святкуванням 110-го года з моменту заснування Федерації футболу Бразилії.



Незвичний номер Аліссона / фото з інстаграму збірної Бразилії

Сам матч теж не розчарував, подарувавши зливу голів. Перед компенсованим часом бразильці вели з рахунком 2:1, але на 90+3 хвилині рахунок зрівняв Мартінес.

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Проте "селесао" все одно вирвали перемогу, на сьомій компенсованій хвилині відзначився майбутній гравець Реал Ендрік. Свій наступний товариський матч Бразилія зіграє 13 червня проти США.

Відеоогляд матчу Мексика – Бразилія:

Нагадаємо, що Копа Америка-2024 стартує 20 червня. Команда Доріваля Жуніора потрапила в одну групу із Коста-Рикою, Парагваєм та Колумбією. Фінал турніру призначений на 14 липня.