Марущак принесла Україні третє золото на чемпіонаті Європи-2021 з важкої атлетики

Українська важкоатлетка Аліна Марущак завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи в Москві. Українка стала переможницею у ваговій категорії до 81 кілограма.

Марущак показала кращий результат у ривку на 109 кілограм. Її опонентка подужала тільки вагу в 100.

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У поштовху українка взяла 131 кілограмв останній спробі, але судді не зарахували підхід в цій вазі. Марущак зарахували попередню вагу в 127 кілограм – цього виявилося достатньо для третього місця.

Однак за сумою двоборства Аліна з перевагою у 5 кілограм обійшла француженку Жоель Найо-Кечанку і взяла "золото".

Тепер в активі збірної України п'ять медалей: чотири золотих і одна бронзова. Днем раніше українська важкоатлетка Ірина Деха виграла три золота в Москві

Результати у ваговій категорії до 81 кілограму

1. Аліна Марущак (Україна) – 236 кг (109 + 127)

2. Жоель Найо-Кечанке (Франція) – 231 кг (100 + 131)

3. Ліана Гуюрджан (Вірменія) – 227 кг (98 + 129)